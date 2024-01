Produzent ist von Anna Ermakovas Gesangstalent geflasht!

Sie hat ihn schlichtweg umgehauen! Nach ihrem Sieg bei Let's Dance im vergangenen Jahr ist Anna Ermakova (23) in aller Munde. Die Tochter von Boris Becker (56) lebt auf der Überholspur – der Promi-Spross schloss erfolgreich die Uni ab und widmete sich einem neuen Projekt: der Musik. In ihren Liedern wolle sie nämlich ihre Geschichte verarbeiten. Annas Produzent ist hin und weg vom Talent seines Schützlings.

Auf seinem Instagram-Profil teilte Christian Geller Aufnahmen aus dem Tonstudio. Der Produzent von Florian Silbereisen (42) schwärmte von der Zusammenarbeit mit Anna: "Was aber an diesem Tag entstanden ist, ist eines der emotionalsten Stücke Musik, die ich in einem Vierteljahrhundert produziert habe." Offensichtlich geflasht von der 23-Jährigen erklärte Christian, dass sie von "echten Gefühlen singt, wie man es selten findet".

Ihr musikalisches Können durfte sie beim Deutschen Fernsehpreis im vergangenen September erstmals zur Schau stellen. Mit anderen Promis durfte Anna die Show eröffnen – Tom Beck (45), Nelson Müller (44), die The Voice Kids-Gewinnerin Emma und Boris' Tochter sangen gemeinsam eine umgeschriebene Version von "Celebration".

Getty Images Anna Ermakova bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2023

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im Tonstudio

Getty Images "The Voice Kids"-Emma, Anna Erkmakova und Nelson Müller beim Deutschen Fernsehpreis 2023

