Sexy: Khloé Kardashian zeigt sich oben ohne bei Shooting!

Bei diesem Anblick wird wohl so mancher schwach! Dass sich Khloé Kardashian (39) gerne sexy zeigt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Top gestylt und in knappen Outfits verdreht der ehemalige Keeping Up with the Kardashians-Star den Fans regelmäßig den Kopf. Auch die neusten Aufnahmen der Unternehmerin dürften für einige Schnappatmung sorgen. Khloé zeigt sich bei einem aktuellen Fotoshooting oben ohne!

Via Instagram teilt die Unternehmerin einige Fotos von ihrem Shooting mit dem tmrw-Magazin. Auf dem Cover posiert Khloé in einem schwarzen Blazerkleid, das ihre Brust freilegt. Um einen Nippelblitzer zu vermeiden, hält sich die Influencerin verführerisch einen roten Apfel vor die Haut. Auf einem weiteren Motiv posiert Khloé in einer dunklen Strumpfhose, durch die ihr schwarzer Slip schimmert. Obenrum ist sie nur mit einem langen Pelzmantel bekleidet.

Die Follower sind von den Aufnahmen begeistert. "Ich denke, das sind meine Lieblingsbilder von dir, wow", kommentiert ein Fan Khloés Instagram-Post. "Wie fühlt es sich an die heißeste Frau auf dieser Welt zu sein?", fragt ein anderer User.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

