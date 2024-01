Cindy Crawfords Vater verglich das Modeln mit Prostitution

Fast wäre es nicht zu Cindy Crawfords (57) legendärer Modelkarriere gekommen! In den 80er- und 90er-Jahren eroberte das Supermodel die Laufstege auf der ganzen Welt. Bei einem Ferienjob war die schöne Schauspielerin bereits im Alter von 16 Jahren auf den Maisfeldern von Illinois entdeckt worden. Von da an ging es für sie steil bergauf. Ihr Papa John Crawford war von Cindys Modeljob anfangs jedoch alles andere als begeistert!

Die Zweifachmama wuchs behütet in einer US-amerikanischen Kleinstadt auf. Von einem Leben auf den Laufstegen konnte die junge Cindy nur träumen. Auch ihr Vater wusste vorerst nichts mit der neuen Tätigkeit anzufangen. "Er dachte, Modeln wäre nur ein anderer Name für Prostitution und nicht, dass es ein echter Beruf ist", erinnert sich die 57-Jährige in der neuen Dokuserie "The Super Models". Das Topmodel konnte jedoch Johns Vorurteile schnell beseitigen. Er und Mama Sue sollen Cindy sogar bei ihrem allerersten Casting als Unterstützung begleiten haben.

Wie die Mutter, so die Tochter! Ebenfalls im Alter von 16 Jahren wagte Cindys Kind Kaia Gerber (22) den Sprung ins Modelleben. Und auch ihre Karriere kann sich sehen lassen. Die Freundin von Schauspieler Austin Butler (32) stand schon für die ganz großen Modemarken vor der Kamera. Modelmama Cindy zeigte sich darüber in der Vergangenheit stets wahnsinnig stolz.

Getty Images Cindy Crawford, Supermodel

Instagram / cindycrawford Familienfoto von Cindy Crawford 2023.

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford in New York City.

