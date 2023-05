Stolze Mutter: Cindy Crawford schwärmt von Kaia Gerber!

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Das ehemalige Supermodel Cindy Crawford (57) hat seiner Tochter Kaia Gerber (21) nicht nur das gute Aussehen, sondern auch die Karriereambitionen in die Wiege gelegt. Kaia ist ebenfalls ein gefragtes Model und führt an der Seite des Schauspielers Austin Butler (31) eine Beziehung in der Öffentlichkeit. Cindy verkündet nun: Sie ist stolz darauf, wie Kaia alles meistert!

Die zweifache Mutter verriet im Gespräch mit People, dass sie einige Parallelen zwischen ihrer eigenen Karriere und der ihrer Tochter feststellen kann. Vor allem das Jonglieren zwischen Privat- und Berufsleben scheint Kaia ähnlich souverän zu stemmen. Das schreibt Cindy unter anderem dem Vorbild zu, das sie und ihr Ehemann stets abgegeben haben: "Ich denke, dass sie irgendwie sieht, wie mein Mann und ich über die Jahre damit umgegangen sind. Es ist nicht so, dass wir immer sagen: 'Oh, wir können da nicht hingehen, weil wir fotografiert werden könnten.'"

Den größten Unterschied zwischen ihren eigenen Karriereanfängen und dem heutigen Arbeitsklima sieht Cindy hingegen in den sozialen Medien. Diese würden zwar eine tolle Möglichkeit darstellen, mit Fans in Austausch zu treten, doch wären sie gleichzeitig eine Plattform für Hasskommentare. Gemeinsam würde das Mutter-Tochter-Gespann aber daran wachsen – und Cindy vertraut Kaia diesbezüglich absolut: "Ich lerne mit ihr zusammen über diese Dinge, aber ich habe das Gefühl, dass sie einen klaren Verstand hat und herausfindet, wie sie dieses Gleichgewicht zwischen Arbeit und Öffentlichkeit schaffen will."

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im Februar 2023

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im November 2019

Instagram / cindycrawford Rande Gerber, Presley Gerber, Cindy Crawford und Kaia Gerber im Februar 2023

