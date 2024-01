Das sind die auffälligsten Looks der BAFTA Tea Party 2024!

Am Samstag lud die BAFTA, kurz für "British Academy of Film and Television Arts", zu ihrer alljährlichen Teeparty ein. Im Laufe der kommenden Woche wird die Veröffentlichung der Nominierungen erwartet, bevor schließlich im Februar die begehrten BAFTA-Trophäen an die besten Leinwandhelden vergeben werden sollen. Bevor das große Voting startet, haben die Stars von Hollywood sich bei dem Event noch einmal von ihrer Schokoladenseite gezeigt!

Die Schauspielerinnen Rosamund Pike (44) und Emily Blunt (40) wählten beide ein Naturthema für ihre außergewöhnlichen Looks. Rosamund, die aktuell ihren Film "Saltburn" bewirbt, überzeugte im romantischen Tüllkleid mit Rosen im Rock. Emily hingegen wählte ein dunkelgrünes Kleid, welches an wildes Gras erinnert. Sie zeigte sich Seite an Seite mit ihrem "Oppenheimer"-Kollegen Cillian Murphy (47), der ein legeres Outfit ganz in Schwarz wählte.

Mark Ruffalo (56) überraschte im Opa-Look: Der Marvel-Star trug einen braun-karierten Tweed-Anzug und eine dicke, dunkle Hornbrille. Generell war es wohl das Event der Anzüge, auch bei den Damen: Carey Mulligan (38) und Elizabeth Debicki (33) glänzten beide im schlichten Zweiteiler. Während Carey ein zartes Gelb wählte, rockte die The Crown-Darstellerin klassisches Schwarz und posierte Arm in Arm mit Tom Hiddleston (42) für die Kameras.

