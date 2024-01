Diese Sexstellung haben Larsa Pippen und Marcus am liebsten

Bei den beiden geht es heiß her! Seit 2022 sind Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) ein Paar. Trotz der jahrelangen Beziehung scheinen die beiden immer noch total ineinander verliebt zu sein. Auch im Schlafzimmer läuft es zwischen der "The Real Housewives of Miami"-Protagonistin und dem Basketballer mehr als rund. Larsa plaudert jetzt intime Details aus ihrem Sexleben aus!

Zu Gast in der Late-Night-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" packt die 49-Jährige aus. "Ich habe wahrscheinlich fünfmal pro Nacht Sex mit der Liebe meines Lebens", verrät sie. Auch mit ihrer liebsten Sexstellung hält die dreifache Mutter nicht hinterm Berg. "Doggy Style", haut Larsa raus. Ihr Liebster, Marcus, der ebenfalls in der Sendung anwesend war, pflichtet ihr bei – schließlich sei Larsas Hintern Marcus' Lieblingskörperteil.

Die Turteltauben deuteten in den letzten Monaten bereits mehrfach an, dass sie bald heiraten wollen. "Es ist in Arbeit", verriet Marcus in einem Interview mit People. Auch nach passenden Ringen habe das Paar bereits Ausschau gehalten.

