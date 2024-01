Fans sind entsetzt: Coco Austins Tochter (8) spielt Beerpong

Hat sie hier etwa eine Grenze überschritten? Seit über 20 Jahren gehen Rapper Ice-T (65) und Coco Austin (44) schon durchs Leben. Ihre Liebe krönte das Paar 2015 mit der ersten gemeinsamen Tochter. Die kleine Chanel Nicole (8) ist seitdem das ganze Glück der zwei und genießt viele Freiheiten, die ihren Eltern schon öfters Shitstorms eingebracht haben. So auch jetzt wieder: Cocos achtjährige Tochter spielt schon das Party-Trinkspiel Beerpong!

Das zeigt die 44-Jährige ihren Fans nun in einem Clip auf Instagram. Darin wirft die Kleine ganz ausgelassen einen Pingpongball in einen mit Bier gefüllten Plastikbecher. "Offenbar hat Chanel ein verstecktes Talent", schreibt Coco zu dem Video. Zu viel für die Fans. Unter dem Beitrag wimmelt es nur so von negativen Kommentaren. "Wenn normale Eltern das mit ihren Kindern tun und es auf ihrem Social-Media-Account posten würden, kann man darauf wetten, dass das Sozialamt in einer Sekunde da wäre" oder "Mit den Erwachsenen in diesem Video stimmt etwas nicht!", echauffieren sich zwei Insta-User.

Dass Chanels Erziehung für Aufsehen sorgt, ist nicht das erste Mal. Bereits im vergangenen Sommer plauderte ihr Vater Ice-T aus, dass die Achtjährige noch eine ziemlich starke Bindung zu ihren Eltern hat. "Chanel schläft immer noch bei uns im Bett", erzählte er ganz offen im Podcast "That Moment with Daymond John".

Getty Images Coco Austin und Ice-T, MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Coco Austin, Chanel Nicole und Ice-T im September 2023

Instagram / coco Coco Austin, Ice-T und ihre Tochter Chanel, April 2023

