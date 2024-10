Coco Austin posiert im Bikini-Partnerlook mit Tochter Chanel

Von ein wenig schlechtem Wetter lässt sich Coco Austin (45) nicht beirren – die Ehefrau von Ice-T (66) postet fröhliche Einblicke in ihren Familienurlaub auf Instagram. Gemeinsam mit ihrer Tochter Chanel Nicole (8) posiert sie für eine Reihe von Schnappschüssen in tropischer Kulisse. "Ein bisschen Regen auf den Bahamas hat Chanel und mich nicht davon abgehalten, an den Pool zu gehen", schreibt sie dazu und betont: "Wir erschaffen unsere eigene Energie." Ihre Freude ist dem Mutter-Tochter-Duo anzusehen: Beide strahlen in knappen Bikinis im Partnerlook und halten sich an den Händen.

Einige Fans sind begeistert von den Urlaubsfotos von Coco und ihrem Sprössling. "Absolut bezaubernd! Ich liebe es, wie du und Chanel immer zusammenpassen. Zu süß", schwärmt ein Bewunderer in der Kommentarspalte, während ein anderer beteuert: "Mein liebstes Duo!" Doch nicht bei jedem kommen die Fotos gut an. "Warum stört es niemanden, dass sie mit ihrer Tochter ein Foto von ihrem Hintern macht, das ist echt schräg", stellt ein Nutzer fest.

Coco zeigt ihre Tochter gern im Netz – dafür stilisiert sie die Achtjährige oft zu ihrem Mini-Me hoch. Bereits als Fünfjährige trug Chanel künstliche Fingernägel, selbstverständlich im Partnerlook mit ihrer Mama. Anfang des Jahres sorgte die TV-Persönlichkeit erneut für Furore im Netz: Damals postete Coco ein Video, in dem ihre Tochter ganz selbstverständlich das Party-Trinkspiel Bierpong spielte und lobte ihre Fähigkeiten.

Instagram / coco Coco Austin und ihre Tochter Chanel im Oktober 2024

Instagram / babychanelnicole Ice-T und Coco Austin mit ihrer Tochter Chanel im Mai 2022

