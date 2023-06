16 Jahre alt: Coco Austin teilt Throwback-Pic aus den 90ern

Coco Austin (44) blickt zurück in die Vergangenheit! Die Blondine hatte schon als Teenagerin begonnen zu modeln – später hatte sie sich vor allem auf Bademode und Unterwäsche spezialisiert. Zeitweise arbeitete die Blondine auch auf Veranstaltungen für den Playboy. 2002 versuchte sie sich auch hin und wieder als Schauspielerin und hatte Auftritte in Fernsehsendungen wie Law & Order. Jetzt erinnert sich Coco an ihre Teenie-Jahre zurück!

Bei Instagram teilt die Frau von Rapper Ice-T (65) jetzt ein Throwback-Foto, auf dem sie auf einem Barhocker posiert und in die Kamera lächelt. Auf dem Foto trägt sie ein weißes, bauchfreies Tanktop und eine kurze rot-weiß karierte Hose. An den Füßen trägt sie hohe weiße Socken und Sneaker – die schwarzen Haare trägt sie offen. Dazu schreibt sie: "Die 16 Jahre alte Coco."

Zuletzt machte Coco mit etwas skurrileren Schlagzeilen auf sich aufmerksam. 2021 war ihre Tochter Coco gerade einmal fünf Jahre alt. Doch für einen Fototermin in der Schule bekam die Kleine künstliche Nägel verpasst. "Zu besonderen Anlässen bekommt Chanel Mini Tips auf ihre Nägel", schrieb die Netz-Bekanntheit zu dem Bild – wofür sie harsche Kritik erntete.

Instagram / coco Coco Austin, 1995

Getty Images Coco Austin und Ice-T, MTV Video Music Awards 2019

Instagram / coco Coco Austin mit ihrer Tochter

