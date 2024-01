Kate Garraways Tochter gab ihr niedlichen Rat vor Dereks Tod

Sie geben einander Halt. Seit Beginn des neuen Jahres ist es traurige Gewissheit: Kate Garraways (56) Mann Derek Draper (56) ist an den Langzeitfolgen des Coronavirus gestorben. Der Schmerz über seinen Verlust sitzt bei der Moderatorin und ihren zwei gemeinsamen Kindern Billy und Darcey nach wie vor tief und macht der Familie ziemlich zu schaffen. Kates Tochter Darcey versucht dennoch positiv zu bleiben.

Bei "Good Morning Britain" erinnert sich Kates Moderationskollege Ben Shephard an den Moment, als Derek im Dezember ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Bevor die zweifache Mutter aus dem Haus gegangen sei, soll ihr ihre Tochter einen süßen Rat gegeben haben: "Darcey fragte: 'Kannst du den Weihnachtspulli ausziehen und dein Haar bürsten?'" Was daraufhin passiert sei, erklärt Ben folgendermaßen: "Das war ein genialer Moment, in dem Kate in Gelächter ausbrach."

In der britischen Frühstücksfernsehsendung verriet der Moderator zudem, wie es Kate und ihren Sprösslingen aktuell ergeht. "Sie sind gerade dabei, herauszufinden, wie es weitergeht", erklärte Ben und fügte hinzu: "Wenn man jemanden verliert, muss man eine Menge Verwaltungsarbeit leisten."

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Getty Images Ben Shephard und Kate Garraway im Jahr 2017

Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023

