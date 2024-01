"Alles eingefroren": So geht es Kate Garraway mit Dereks Tod

Das sind ziemlich tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt. Anfang Januar war Kate Garraway (56) mit traurigen Nachrichten an die Öffentlichkeit gegangen: Ihr Mann Derek Draper (56) ist im Kreise seiner Familie an den Langzeitfolgen des Coronavirus verstorben. Der Schmerz über den Verlust ihres geliebten Gatten sitzt bei der Moderatorin nach wie vor sehr tief. Das kommt nun abermals zum Vorschein.

Bei "Good Morning Britain" gibt Kates Co-Star Ben Shephard preis, wie sie und ihre Kinder mit Dereks Tod zurechtkommen. "Sie sind gerade dabei, herauszufinden, wie es weitergeht. Wenn man jemanden verliert, muss man eine Menge Verwaltungsarbeit leisten", erklärt der Moderator. Nach dem Herzinfarkt des 56-Jährigen kurz vor Weihnachten seien alle Uhren stehen geblieben: "Plötzlich stellte Kate fest, dass die Zeit und alles seitdem wie eingefroren ist."

Während seiner letzten Wochen soll die 56-Jährige ihrem Liebsten nicht von der Seite gewichen sein. "Es waren unglaublich anstrengende acht Wochen für Kate", berichtete ein Insider gegenüber The Sun kurz nach Dereks Tod und fügte hinzu: "Es ist bemerkenswert, wie sie immer noch weitergemacht hat."

Getty Images Ben Shephard und Kate Garraway im Jahr 2017

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

