Nach Hayleys Not-OP: Derek Hough will jeden Moment schätzen

Es war ein großer Schock für die beiden! Vor einem Monat machte Derek Hough (38) eine besorgniserregende Nachricht öffentlich. Seine Ehefrau Hayley Erbert war aufgrund eines Schädelhämatoms notoperiert worden. Daraufhin folgten noch einige weitere OPs. Mittlerweile ist die Tänzerin wieder zu Hause und erholt sich langsam. Der schwere Schicksalsschlag hat ihren Mann ordentlich zum Nachdenken gebracht. Derek will sein Leben nun noch mehr schätzen!

Als der Tänzer am Sonntag einen Preis bei den Emmy Awards entgegennahm, sprach er in seiner Dankesrede über die traumatische Erfahrung. "Was vor einem Monat passiert ist, war für mich lebensverändernd und hat mich daran erinnert, jeden Moment wirklich zu schätzen und auszukosten", erklärte Derek. Seinen Sieg widmete er seiner "wunderschönen Frau" und sprach von Hayley als einem Menschen "voller Stärke und Mut". "Du inspirierst mich jeden Tag", schwärmte der Dancing with the Stars-Juror von seiner Liebsten.

Derek und Hayley hatten sich 2014 auf Tour kennengelernt. Knapp ein Jahr später war aus den beiden ein Paar geworden. Im Sommer 2023 hatten sich die Profitänzer schließlich romantisch das Jawort gegeben. Gegenüber People hatte Hayley erklärt, dass mit der Hochzeit ein Traum für sie wahr geworden sei.

Instagram / derekhough Derek Hough und Hayley Erbert

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, Juni 2022

Getty Images Derek Hough und Hayley Erbert im März 2022

