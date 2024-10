Derek Hough erinnert sich an Ehefrau Hayleys Hirnblutung

Im Dezember 2023 stand es nicht gut um Hayley Erbert: Die Tänzerin erlitt eine Hirnblutung und musste zweimal operiert werden. Eine schlimme Zeit für sie und ihren Ehemann Derek Hough (39). In einem Interview bei "Dancing with the Stars" redet der Profitänzer nun ganz offen über den Überlebenskampf seiner Frau. Wie er erklärt, ist Hayley während ihrer "Symphony of Dance"-Tour kurz vor ihrem gemeinsamen Auftritt hinter der Bühne zusammengebrochen. Sie hatte schwere Krampfanfälle und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellten eine schwere Hirnblutung fest und führten eine Notoperation durch. "Der Arzt sagte zu mir: 'Sie könnte es nicht schaffen und selbst wenn, wird sie vielleicht nicht mehr dieselbe Person sein'", erinnerte sich Derek unter Tränen.

Als die 30-Jährige nach der Kopfoperation aufwachte, fragte sie: "Was ist passiert? Haben wir nicht gerade noch getanzt?" Ihrem Mann sei ein Stein vom Herzen gefallen: "In diesem Moment war ich unendlich erleichtert. Sie war da, sie war Hayley, sie war meine Frau." Stück für Stück kämpfte sie sich danach wieder zurück ins Leben. Als Hayley im April schließlich auf die Bühne zurückkehrte, erhielt sie Standing Ovations vom Publikum – ihr kamen dabei die Tränen.

Ihr gemeinsames Comeback feierten Hayley und Derek nun vor wenigen Tagen bei Dancing with the Stars, wo sie eine emotionale Choreografie zu Benson Boones Hit "Beautiful Things" aufführten. Die beiden Profitänzer, die im August 2023 heirateten, sind seit vielen Jahren sowohl privat als auch beruflich ein Paar. Die schwierige Zeit der Genesung hat ihre Beziehung noch stärker gemacht und ihnen eine neue Wertschätzung für das Leben gegeben. "Hayley ist ein Wunder", sagte Derek stolz in einem Interview mit People: "Sie inspiriert mich jeden Tag mit ihrer Stärke und ihrem Mut." Gemeinsam planen sie bereits weitere Projekte und freuen sich darauf, ihre Liebe zum Tanzen wieder mit der Welt zu teilen.

Instagram / derekhough Derek Hough am Krankenhausbett seiner Frau

Instagram / derekhough Hayley Erbert, Tänzerin