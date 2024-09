Nach Not-OP: Hayley Erbert und Derek Hough planen Familie

Derek Hough (39), bekannt als Jury-Mitglied der Show "Dancing with the Stars", und seine Frau Hayley Erbert (29) blicken mit Vorfreude auf die Möglichkeit, ihre Familie zu vergrößern. Der Tänzer verriet kürzlich in einem Interview mit E! News, dass die beiden planen, in naher Zukunft Kinder zu bekommen. "Wir wollen auf jeden Fall eine Familie gründen", sagte Derek. Die Turteltauben würden sich bereits vorstellen, wie "kleine tanzende Kinder" durch ihr Zuhause wirbeln würden.

Die Planungen für eine gemeinsame Familie folgen auf ein herausforderndes Jahr für das Paar. Hayley musste im Dezember 2023 aufgrund eines kranialen Hämatoms notoperiert werden, was eine erhebliche gesundheitliche Herausforderung darstellte. Derek beschrieb seine Ehefrau, die ebenfalls als professionelle Tänzerin arbeitet, damals liebevoll als ein "Wunder". Trotz der Belastungen, die diese medizinische Krise mit sich brachte, steht das Paar stärker denn je zusammen und feierte kürzlich seinen ersten Hochzeitstag.

Zu diesem besonderen Anlass teilten die beiden ein eindrucksvolles Video auf Instagram, das sie an der Küste von Monterey in Kalifornien an ihrem Hochzeitstag zeigt. Derek reflektierte in dem emotionalen Beitrag die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres und lobte die "Grazie und Schönheit" seiner Frau, die ihn jeden Tag aufs Neue daran erinnere, wie gesegnet er sei. "Liebe besiegt alles", schrieb er und äußerte seine Hoffnung auf viele weitere Jahre, die sie Seite an Seite meistern werden – von Liebe geleitet.

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough im Juni 2024

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough im November 2022

