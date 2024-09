Das half Hayley Erbert und Derek durch schwere Zeit nach OPs

Hayley Erbert und Derek Hough (39) mussten einige schwere Monate durchstehen. Im Dezember 2023 wurde die Tänzerin zweimal am Kopf operiert. Im Interview mit People erzählt ihr Mann, dass es "wirklich schwer" gewesen sei, dabei zuzusehen, wie ein geliebter Mensch versucht zu heilen, aber die zwei fanden eine Möglichkeit, gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu kommen. Sie hätten sich darauf konzentriert, "im Moment zu bleiben" und nicht über die Zukunft zu sorgen. "Das ist leichter gesagt als getan. Aber Hayley hat mir dabei sehr geholfen. Sie war einfach im Moment, sie dachte nicht darüber nach, was passieren wird oder was die Zukunft bringt. Es ging darum: 'Was kann ich jetzt tun, um anderen oder mir selbst zu helfen?'"

Im Dezember vergangenen Jahres war die 29-Jährige wegen eines Schädelhämatoms zweimal notoperiert worden. Anschließend musste die US-Amerikanerin mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen und sich zurück ins Leben kämpfen. Dabei immer an ihrer Seite – ihr Mann Derek, der sie im Interview mit Entertainment Tonight als "Wunder" beschrieb: "Als ich sie geheiratet habe, wusste ich, dass sie stark ist, aber ich habe bis jetzt nicht erkannt, wie stark sie wirklich ist." Er sei total bewundert von ihrer Tapferkeit.

Mittlerweile geht es der 29-Jährigen wieder besser. Sie kann nach langem, intensivem Training auch wieder tanzen und trat bereits im Rahmen einer Tanz-Tournee auf. Hayley und Derek blicken von nun an positiv in ihre Zukunft – in der sie offenbar auch Nachwuchs planen! "Wir wollen auf jeden Fall eine Familie gründen", gab der Tanzprofi erst kürzlich gegenüber E! News preis und fügte hinzu: "Wir werden sehen, was in den Karten steht, was am Horizont zu sehen ist. Kleine tanzende Kinder, die herumlaufen."

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert und ihr Ehemann Derek Hough

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough im September 2024

