Trauriger Grund: So versöhnten sich Julianne und Derek Hough

Die Schauspielerin Julianne Hough (36) und ihr Bruder Derek Hough (39) arbeiten zusammen bei der beliebten amerikanischen Tanzshow Dancing with the Stars. Gemeinsam sind die Geschwister in ihrem Leben schon durch dick und dünn gegangen. Erst kürzlich überwanden sie eine Krise! Im Gespräch mit People erzählte Julianne, wie die dramatischen gesundheitlichen Probleme von Dereks Frau Hayley Erbert im vergangenen Jahr einen bedeutenden Wendepunkt für die Beziehung zu ihrem Bruder darstellten. Sie nannte dieses einschneidende Ereignis einen "Neuanfang" und stellte klar: "Wenn es um Leben und Tod geht, ist nichts anderes mehr wichtig."

Julianne beschrieb, dass sie mit ihrer Verwandtschaft einige Meinungsverschiedenheiten hatte. Diese seien aber unter den gegebenen Umständen völlig unwichtig geworden: "Wenn etwas Tragisches passiert, wo jemand dich braucht, wird einem schnell klar, dass wir uns als Menschen umeinander sorgen und kümmern müssen." Sie erklärte liebevoll, wie viel ihr persönlich ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie bedeutet. Dabei wurde sie emotional: "Ich bin so gesegnet, dass ich diese Familie habe, selbst wenn wir manchmal nicht dieselben Überzeugungen oder Auffassungen von Dingen haben."

Die US-Amerikanerin ist ihren Schilderungen nach ein absoluter Familienmensch und unterstützt ihren Bruder und seine Partnerin, wo es nur geht. Auf ihr eigenes Liebesglück wartet die 36-Jährige allerdings noch. Seit sie sich im Jahr 2020 von ihrem damaligen Ehemann Brooks Laich (41) trennte, gab es immer wieder Gerüchte über eine mögliche neue Beziehung der Sängerin. Gegenüber People meinte sie, dass sie grundsätzlich offen für eine neue Liebe wäre, aber nichts erzwingen möchte.

Getty Images Julianne und Derek Hough im Dezember 2019 in Los Angeles

Getty Images Julianne Hough im Oktober 2021

