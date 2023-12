Schädelhämatom: Derek Houghs Frau braucht weitere Operation!

Er sorgt sich weiterhin um seine Frau. Derek Hough (38) und seine Liebste Hayley Erbert mussten bereits so einiges durchmachen: Erst Ende vergangenen Jahres war das Paar in einen schlimmen Autounfall verwickelt. Vor wenigen Tagen verriet die Dancing with the Stars -Bekanntheit dann, dass Hayley aufgrund eines Schädelhämatoms notoperiert werden musste. Seitdem hält er ihre gemeinsamen Fans stets auf dem Laufenden – so auch jetzt: Hayley muss erneut operiert werden.

Das gibt der 38-Jährige jetzt auf seinem Instagram-Account bekannt. "Sie wird heute Morgen operiert, um einen großen Teil ihres Schädels zu ersetzen, der während ihrer Kraniektomie entfernt wurde. Bitte behaltet sie in euren Gebeten, denn ich glaube, dass diese kollektive Energie ihr in den vergangenen Wochen geholfen hat", schreibt Derek in einem Statement und bedankt sich zudem für die Unterstützung.

Bereits am Wochenende erklärte der Tänzer, dass sich Hayley einer weiteren Operation unterziehen werde, bei der ein Schädelimplantat eingesetzt wird. "Es wird den Schädel in seine natürliche Form zurückbringen und das Gehirn vor Verletzungen schützen", erklärte Derek auf seinem Social-Media-Account.

