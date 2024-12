Ein Jahr her: Hayley Erbert tanzt wieder auf Schicksalsbühne

Derek Hough (39) und Hayley Erbert kehrten am Donnerstag, dem 5. Dezember, auf eine Bühne zurück, die für beide eine tiefgreifende Bedeutung hat. Ein Jahr zuvor war die Tänzerin dort nach einer Aufführung aufgrund eines geplatzten Blutgefäßes im Kopf ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Verletzung erforderte eine Notoperation, die ihr das Leben rettete. Ihr Mann teilte auf Instagram ein Video mit einer bewegenden Botschaft: "Es ist genau ein Jahr her, seit Hayley fast ihr Leben verloren hätte. Wir sind auf die genau gleiche Bühne zurückgekehrt, in denselben Raum, in dem wir einst so viel Angst und Unsicherheit gespürt haben. Ein Ort, an dem ich wie gelähmt, verängstigt stand und um ein Wunder betete."

Die beiden zeigten sich erleichtert und dankbar, denn der erneute Auftritt markierte nicht nur den Jahrestag der lebensbedrohlichen Situation, sondern auch den Sieg über die Angst und Unsicherheit, die das Paar damals erlebte. In dem Clip erklärte Derek, dass das erneute Auftreten auf der Bühne für sie die Möglichkeit darstellte, "die Geschichte in etwas Schönes zu verwandeln" und lobte Hayleys Widerstandskraft und Anmut, mit denen sie durch die schwierige Zeit gegangen ist. Als besondere Geste wurde auch Dr. Mai, der Arzt, der das Leben von Hayley gerettet hatte, auf die Bühne gebeten.

Abseits des Auftritts erholt sich das Paar gemeinsam von den schwierigen vergangenen Monaten. Nach Hayleys erfolgreicher Genesung wollen sich die Tänzer nun offenbar auch ihrer weiteren Zukunftsplanung widmen: Sie möchten in naher Zukunft Kinder bekommen. "Wir wollen auf jeden Fall eine Familie gründen", erklärte Derek vor rund zwei Monaten gegenüber E! News und ergänzte, dass sich die beiden bereits vorstellen, wie "kleine tanzende Kinder" durch ihr Zuhause wirbeln würden.

Getty Images Hayley Erbert, Tänzerin

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough im Juni 2022

