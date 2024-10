Hayley Erbert feiert rührendes Bühnen-Comeback nach Unfall

Hayley Erbert lieferte gemeinsam mit ihrem Ehemann Derek Hough (39) am gestrigen Dienstag den wohl berührendsten Auftritt der gesamten Dancing with the Stars-Staffel. Es war die erste Bühnenshow der Tänzerin, seitdem sie sich im vergangenen Jahr aufgrund einer Kopfverletzung zwei schweren Hirn-Operationen unterziehen musste. "Ich erinnere mich nur daran, dass ich auf dem Krankenhausboden lag und einfach darum bettelte, dass sie am Leben bleibt", teilte Derek eine tragische Erinnerung an diese schwere Zeit mit dem Publikum – und nun konnte das Paar zu dem Song "Beautiful Things" endlich wieder gemeinsam über das Parkett wirbeln!

Auch die Tänzerin äußerte sich nach der Performance zu ihrem Unfall: "Das war das Herausfordernste, was ich je in meinem Leben sowohl physisch als auch mental durchgemacht habe und es war wirklich schwer für uns als Familie", reflektierte sie. Dass sie großes Glück gehabt hat, ist Hayley bewusst: "Was für ein Segen es ist, nach solch turbulenten vergangenen vier Monaten wieder mit meiner Liebe auf der Bühne zu tanzen", teilte die 30-Jährige ihre Gedanken mit ihren Fans auf Instagram und fuhr fort: "Mein Heilungsprozess war nichts weniger als außergewöhnlich und die Möglichkeit, wieder zu tanzen, tut meiner Seele gut. Das beschleunigt meine Genesung sogar noch mehr."

Die Kopfverletzung erlitt die Schauspielerin 2023 bei einem heftigen Autounfall. Durch ein geplatztes Blutgefäß entstand ein Schädelhämatom. Hayley musste zunächst direkt in den Not-O.P. und später sogar noch ein zweites Mal operiert werden. Nachdem seine Partnerin das durchgestanden hatte, gab der 39-Jährige regelmäßig Genesungsupdates seiner Frau bekannt. "Es gibt immer noch ein paar Dinge, die wir in Ordnung bringen müssen, aber selbst jetzt, wenn ich mir anschaue, wo wir noch vor ein paar Monaten standen und wo sie jetzt ist, ist es ein Wunder", berichtete der Profitänzer erleichtert gegenüber Entertainment Tonight.

