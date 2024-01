Nach Karriere-Aus: Elton John versteigert Erinnerungsstücke!

Er löst sich von diesen wertvollen Schätzen! Sir Elton John (76) feierte großen Erfolg mit Songs wie "I'm Still Standing" oder "Rocket Man". Im September 2023 gab der Sänger dann ein letztes Konzert und verabschiedete sich von seinen langjährigen, treuen Fans. Nach Beendigung seiner musikalischen Karriere folgt für den gebürtigen Briten nun eine weitere Verabschiedung: Elton versteigert seine privaten Sammlerstücke!

Das ist auf der Seite des Auktionshauses Christie's zu lesen, das die Besitztümer des "Tiny Dancer"-Interpreten im Februar versteigern wird. "Meine Wohnung in Atlanta war wie eine Art Höhle voller Gegenstände, die ich liebe. Erinnerungsstücke aus aller Welt. Dinge, die mich jeden Tag inspirieren", plaudert der 76-Jährige aus und erklärt: "Das mag nicht jedermanns Geschmack sein, aber es ist mein Geschmack!" Der Name der Kollektion ist an sein Zuhause angelehnt, in dem er 30 Jahre lang gelebt hat: "The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road".

Besonders die Fans auf Instagram sind begeistert von der Ankündigung der Auktion und geraten ins Schwärmen. "Das ist so cool. Ich wünschte, es gäbe eine Gelegenheit, die gesamte Kollektion in der Höhle zu sehen, bevor sie verkauft wird!", merkt ein Fan an und fügt hinzu: "Es wäre so interessant, die Geschichten übrt deine Lieblingsstücke zu hören, Elton."

Anzeige

Getty Images Elton John, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Elton John bei den Filmfestspielen in Cannes, 2019

Anzeige

Getty Images Elton John, Musik-Ikone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de