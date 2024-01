Pyjamaparty: Nicola Peltz-Beckham feiert ihren Geburtstag

Ihre Freunde lassen sie hochleben! Nicola Peltz-Beckham ist ein waschechter Familienmensch. Und auch ihre Freunde lässt sie nicht zu kurz kommen: Besonders mit ihrer besten Freundin Selena Gomez (31) und ihrem Ehemann Brooklyn Beckham (24) verbringt das Model gerne ganz viel Zeit. Am 9. Januar ist die Schauspielerin 29 Jahre alt geworden. Nicolas Freunde haben sie zum Geburtstag mit einer Party überrascht!

Auf Instagram teilt die Laufstegschönheit nun einige Eindrücke der wilden Sause. Unter anderem waren auch ihre BFF Selena und deren neuer Partner Benny Blanco (35) mit von der Partie. Neben den anderen Gästen posieren sie auf einem Gruppenbild in passenden Schlafanzügen. Und auch ein Kuchen mit Nicolas Porträt darf bei dem besonderen Anlass natürlich nicht fehlen. "Ich bin so dankbar für all die schönen und lieben Menschen in meinem Leben. All meine besten Freunde haben mich zu einem Geburtstag mit einer Pyjamaparty überrascht und wir haben Spiele gespielt", schwärmt sie.

Und auch ihre berühmte Schwiegermutter ließ es sich nicht nehmen, Nicola zum Geburtstag zu gratulieren. Auf Instagram teilte Victoria Beckham (49) ein Video von sich und ihrer Schwiegertochter. Darin tanzen die beiden Frauen ausgelassen am Strand. Dazu schrieb sie: "Wir lieben dich so sehr! Deine Liebe, deine Freundlichkeit, dein Talent und deine Fähigkeit, auf Sand zu tanzen sind einfach klasse!"

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz, Selna Gomez und Gracie Gomez, 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz' Geburtstagsgäste, 2024

Instagram / victoriabeckham Nicola Peltz Beckham und Victoria Beckham, 2023

