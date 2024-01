Schon bald erhältlich: Keanu Reeves hat ein Buch geschrieben

Keanu Reeves (59) geht erneut unter die Autoren! Die meisten Menschen kennen den US-Amerikaner vor allem durch seine großen Filmhits John Wick oder "The Matrix". Die Schauspielerei ist jedoch nicht sein einziges Tätigkeitsfeld. In der Vergangenheit veröffentlichte der 59-Jährige bereits einige Bücher. Nun können sich die Lesefans auf Nachschub freuen. Keanu hat ein neues Buch geschrieben – und wird es schon bald veröffentlichen!

Wie Daily Mail berichtet, hat der Filmstar gemeinsam mit dem Autor China Miéville einen Roman mit dem Titel "Elsewhere" geschrieben. Das Buch erzählt die Geschichte eines unsterblichen Kriegers, der Jahrtausende damit verbringt, seine eigene Unsterblichkeit zu verstehen. Die Handlung spielt in der Welt der Comic-Serie BRZRKR, die Keanu gemeinsam mit dem Schriftsteller Matt Kindt und dem Künstler Ron Garney erstmals 2021 veröffentlicht hatte. Die Fans müssen auch nicht allzu lange auf "Elsewhere" warten – bereits am 23. Juli soll das Werk in den Läden erscheinen.

Nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es für Keanu prächtig. Seit 2019 ist der "Speed"-Darsteller mit Alexandra Grant zusammen. In der Vergangenheit wurde bereits mehrfach gemunkelt, dass die beiden dabei sind, ihre Hochzeit zu planen.

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves und Alexandra Grant im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de