Thronbesteigung: König Charles gratuliert König Frederik!

Dänemark hat einen neuen König! Vor wenigen Minuten hat Prinz Frederik (55) nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe von Dänemark (83) den Thron bestiegen und darf sich nun König nennen. Zu diesem besonderen Anlass werden Glückwünsche aus aller Welt laut – nach König Carl Gustaf von Schweden (77) meldet sich nun auch König Charles III. (75) zu Wort. Charles und Camilla schicken Frederik zu seinem Ehrentag einen Brief!

"Meine Frau schließt sich mir an, um Ihnen unsere besten Wünsche zum Tag Ihrer Thronbesteigung im Königreich Dänemark zu übermitteln", erklärt Charles in seinem Schreiben auf Instagram. Die Krönung von Frederik folgt eng auf die von Charles im Mai des vergangenen Jahres. Der Monarch freue sich sehr auf künftige Gelegenheiten, die enge Verbindung der Familien und Nationen zu feiern und gemeinsam an der Lösung drängender Fragen zu arbeiten.

In seinem Brief zollt er auch Königin Margrethe seinen Respekt, die nun offiziell abgedankt hat. "Ich würdige den langjährigen Dienst Ihrer Mutter, Ihrer Majestät Königin Margrethe II., und erinnere mich gerne an die häufigen Besuche zwischen unseren Ländern", schreibt das Oberhaupt der britischen Königsfamilie.

Getty Images König Frederik X. und König Charles III.

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei der Parlamentseröffnung, 2023

Getty Images Königin Camilla, König Charles und Königin Margrethe im Schloss Amalienburg in 2012

