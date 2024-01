"Rückkehr des Königs": Michael Wendler gibt wieder Konzerte

Ihn zieht es wieder auf die Bühne! In den vergangenen Jahren hatte die Karriere von Michael Wendler (51) ziemlich gelitten. Grund dafür waren unter anderem die Verbreitung von Verschwörungstheorien und seine Beziehung zu der fast 30 Jahre jüngeren Laura Müller (23). Dennoch versuchte der Schlagersänger im vergangenen Jahr, sein Bühnen-Comeback zu feiern – wegen zu viel Gegenwind trat er allerdings nur zweimal in der Schweiz und in Österreich auf. Doch nun wagt er es erneut: Michael wird auch in Deutschland sein Comeback feiern!

Das verkündet der 51-Jährige jetzt auf Facebook. "Die Rückkehr des Königs! [...] Liebe Fans und Freunde, wie versprochen, werde ich im kommenden Jahr auch wieder Konzerte in Deutschland geben", schreibt Michael stolz zu seinem Post. Das erste Konzert wird am 06. September 2025 in Oberhausen stattfinden. Laut dem Musiker soll in wenigen Tagen der Verkauf der Tickets starten.

Die Reaktionen fallen unter dem Beitrag durchwachsen aus. "Ich werde auf jeden Fall am Start sein und freue mich schon!" oder "Wird auch endlich wieder Zeit!", kommentieren einige Fans begeistert. Andere User zeigen sich wiederum skeptisch. Ich glaube erst daran, wenn er auf der Bühne steht – bis jetzt hat er immer versprochen und nichts gehalten" oder Es wird sowieso wieder abgesagt", schreiben zwei Fans kritisch.

