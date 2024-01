Schwanger von ihrem Tommy? Paulina Ljubas spricht Klartext!

Ist an den Gerüchten etwas dran? Tommy Pedroni und Paulina Ljubas (27) haben sich in der aktuellen Staffel von Germany Shore intensiv kennengelernt – Geflirte, Geknutsche und Sex inklusive! Im November machten die beiden Realitystars dann ihre Beziehung öffentlich. Auf Social Media halten sich aktuell hartnäckige Spekulationen, dass das Paar bereits seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Nun meldet sich Paulina höchstpersönlich zu Wort.

Auf Instagram spricht die 27-Jährige nun ein für alle Mal Klartext. "Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber ich bin nicht schwanger und habe es auch nicht vor, in der nächsten Zeit zu werden", wendet sie sich mit ehrlichen Worten an ihre Fans. Zudem habe sie eine persönliche Bitte an ihre Follower: "Könnten wir uns bitte abgewöhnen, mich gefühlt jede Woche zu fragen, ob ich schwanger bin?"

Ob es dafür einen speziellen Grund gibt? In der achten "Germany Shore"-Folge öffnete sich der Franzose gegenüber seinem TV-Kollegen Bobby. "Ich habe ein Problem mit Frauen, dass ich ihnen nicht vertrauen kann", gab er zu. Sein Mitstreiter schien ihn in der Hinsicht gut zu verstehen: "Dann auch noch Paulina, die früher wirklich viel Scheiße gebaut hat."

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Pärchen

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de