Trotz Umut-Drama: Jana-Maria will ihren Traummann finden

Jana-Maria Herz (31) hat den Glauben an die Liebe noch nicht verloren. Die Wahlspanierin hatte sich 2022 Hals über Kopf in den Bachelor Dominik Stuckmann (31) verliebt, doch er entschied sich im Finale für eine andere. Kurz darauf versuchte sie es bei Bachelor in Paradise erneut mit der Partnersuche im TV. Aber auch ihre Liaison mit Umut Tekin (26) endete mit einer herben Enttäuschung: Er ging ihr vor laufenden Kameras fremd. Dennoch hat Jana-Maria die Hoffnung auf ihren Traummann noch nicht aufgegeben!

Im Interview mit Promiflash verrät die Boutique-Besitzerin, dass sie weiterhin auf der Suche nach der großen Liebe sei: "Ich möchte jetzt was Festes wieder. Temptation Island V.I.P. ist jetzt schon wieder eine längere Zeit her." Sie sei jetzt bereit für einen Neuanfang. Vor allem angesichts ihres 32. Geburtstages, der bald ansteht, hofft Jana-Maria, bald endlich den Richtigen zu finden: "Dass wir uns dann verloben, heiraten und Kinder bekommen. So was wünsche ich mir sehr."

An Interessenten mangelt es zumindest nicht. Nach einem Flirt mit dem "Temptation Island V.I.P."-Verführer Phillip Mandla lernt sie nun dessen Konkurrenten Calvin kennen. "Ich bin so eine Person, ich gehe immer nur von einem Mann zum anderen. Ich kann nicht zweigleisig fahren", erklärt sie. Deshalb brach sie den Kontakt zu Phillip ab, nachdem sich herausgestellt hatte, dass es bei ihnen nicht unbedingt auf etwas Ernstes hinausläuft.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

RTL / René Lohse Calvin, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

