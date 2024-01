Kourtney Kardashian und Travis Barker züngeln bei den Emmys!

Sie sorgen für Aufsehen! Seit gut vier Jahren gehen Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (48) gemeinsam durchs Leben. Im Oktober 2021 hatten sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Blink182-Drummer verlobt – ein Jahr später folgte die Hochzeit. Im vergangenen November wurde ihre Liebe schließlich durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes gekrönt. Wie verliebt Kourtney und Travis nach wie vor ineinander sind, machen sie nun deutlich!

Am Montag bei den diesjährigen Emmy Awards posierte das Ehepaar zunächst noch etwas braver. Total verliebt schauten sich die Unternehmerin und der Musiker immer wieder an – bis sie es wohl nicht mehr aushalten konnten. Travis schnappte sich seine Kourtney und züngelte ungeniert mit ihr vor den Fotografen herum. Dabei fiel es ihnen offenbar besonders schwer, die Finger voneinander zu lassen: Sie hielten die ganze Zeit über Händchen.

Allerdings sind Kourtney und Travis bereits dafür bekannt, ihre Liebe und Zuneigung nicht hinter verschlossenen Türen zu halten. Auf Instagram hatte die 44-Jährige zuletzt ein süßes Pärchenfoto auf Instagram gepostet – auf dem sie zusammen mit ihrer besseren Hälfte vor einer verschneiten Kulisse turtelt.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im Januar 2024

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

