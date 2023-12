Kourtney Kardashian und Travis turteln verliebt im Schnee!

Verliebt im Schnee! Im vergangenen Monat kam das gemeinsame Kind der TV-Bekanntheit Kourtney Kardashian (44) und des Schlagzeugers Travis Barker (48) zur Welt. Seitdem schweben die beiden im Babyglück! Die vierfache Mama gibt regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben – so auch an den Weihnachtstagen. Jetzt überraschte sie ihre Fans mit romantischen Schnappschüssen von sich und ihrem Liebsten vom Fest der Liebe: Kourtney und Travis turteln dabei verliebt im Schnee!

Via Instagram teilte die 44-Jährige Bilder von sich und dem 48-Jährigen aus ihrem eigenen Winterwunderland. Das Ehepaar posiert vor einer verschneiten Kulisse. Auf einem Foto sitzt die Reality-TV-Bekanntheit auf dem Schoß ihres Mannes – er hält sie fest umschlungen, während sie gemeinsam auf einem Schwimmring einen kleinen schneebedeckten Hügel hinuntersausen. Zu ihrem Beitrag schreibt sie: "Mama und Papas gemeinsamer Abend!"

Kourtney ist in einen bodenlangen schwarzen Pelzmantel gehüllt, der ihren Körper fast komplett bedeckt. Erst vor wenigen Tagen hatte die frischgebackene Mama ihren Fans ihr Weihnachtsoutfit im Netz präsentiert. Ihren Beitrag hatte sie mit "Wenn aus dem Kleiderschrank nicht mehr viel passt und die Brüste mit Milch gefüllt sind, dann zieht man einfach einen kuscheligen Mantel an", kommentiert.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn, Dezember 2023

Instagram/ kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram/ kourtneykardash Kourtney Kardashian, Dezember 2023

