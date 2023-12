Freunde wollen Liebes-Reunion von Kendall Jenner und Devin!

Sie wünschen sich ein Happy End für die beiden! Seit wenigen Wochen ist es Gewissheit: Kendall Jenner (28) und Bad Bunnys (29) Liebelei hat ein Ende. Zwar bestätigte das Paar nie offiziell eine Beziehung, doch seit Anfang Februar waren die beiden immer wieder zusammen gesichtet worden. Für die Freunde des Models kam diese Trennung nicht gerade überraschend – sie wünschen sich sogar ein Comeback von Kendall und ihrem Ex Devin Booker (27)!

Das gibt nun eine Quelle gegenüber RadarOnline preis. "Um die Wahrheit zu sagen, hoffen einige Leute insgeheim, dass sie wieder mit Devin zusammenkommt. Sie haben das Gefühl, dass er am besten zu ihr passt und sie am glücklichsten macht", erzählt der Informant ganz offen. Bad Bunny habe in den Augen der Freunde nie zu der The Kardashians-Berühmtheit gepasst.

Dennoch schließen sie wohl auch kein Liebescomeback zwischen der 28-Jährigen und dem Rapper aus. "Kendall hatte in der Vergangenheit ein paar On-off-Beziehungen, also wären sie nicht völlig überrascht, wenn sie irgendwann wieder mit ihm zusammenkäme", verriet erst kürzlich ein Insider im Interview mit Us Weekly.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Dezember 2023

