Vormundschaftsstreit: Chers Sohn Elijah teilt erstes Foto

Elijah Blue Allman (47) meldet sich im Netz zurück! In den letzten Monaten macht der Sohn von Cher (77) immer wieder Schlagzeilen. Seine berühmte Mutter ist wegen seiner Drogenprobleme und seiner psychischen Verfassung in großer Sorge um ihren Nachwuchs, weswegen sie ihn schon in eine Klinik einweisen ließ und die Vormundschaft für ihn erhalten möchte. Das hat das Gericht aber vorerst abgelehnt. Nun zeigt sich Elijah erstmals wieder auf Social Media.

"Ich bin in den Wald gegangen, weil ich bewusst leben und mich auf das Wesentliche beschränken wollte", schreibt der Sohn der Sängerin und des verstorbenen Musikers Gregg Allman auf Instagram und zitiert damit einen Autor. Dazu teilt Elijah ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er mit Sonnenbrille in die Kamera blickt. Auf dem Bild sieht der Gitarrist trotz der Streitigkeiten mit Cher recht entspannt aus und wirkt in seiner lockeren Hose und seinem T-Shirt sehr gepflegt.

Elijah hatte Chers Antrag auf Vormundschaft scharf kritisiert. "Ich fühle mich unter keinen Umständen wohl dabei, meine Mutter als Vormund zu haben, selbst wenn das notwendig wäre. In diesem Fall würde ich die Ernennung eines dritten, neutralen Treuhänders beantragen", hatte er klargestellt. Am 29. Januar soll dennoch eine weitere Anhörung stattfinden.

Action Press Cher und ihr Sohn Elijah

Getty Images Cher auf der Pariser Fashion Week 2023

Getty Images Cher (r.) und ihr Sohn Elijah im März 2001

