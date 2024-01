Bijou Phillips verlässt Scientology nach Ex Dannys Rauswurf

Sie will nichts mehr damit zu tun haben. Danny Masterson (47) war im Mai 2023 aufgrund der Vergewaltigung in zwei von drei Fällen schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß des "Die wilden Siebziger"-Darstellers lautete: 30 Jahre ins Gefängnis. Anschließend kam es zu weiteren Folgen: Aufgrund seiner Verurteilung wurde der Schauspieler von Scientology rausgeschmissen. Seine Ex Bijou Phillips (43) verlässt die Glaubensbewegung nun freiwillig.

Daily Mail berichtet, dass die 43-Jährige ohne großes Aufsehen Scientology den Rücken gekehrt habe. Dannys einstige Partnerin soll gemeinsam mit ihren Schwestern ausgestiegen sein – ein Insider erklärte folgendes: "Bijou zog vor ein paar Wochen den Schlussstrich, nachdem sie herausgefunden hatte, dass Danny zur unterdrückenden Person erklärt worden war, weil er den Standards der Kirche nicht entsprach." Das habe sie ihrer Tochter zuliebe getan, die ansonsten keinen Kontakt zu ihrem Vater gehabt hätte, da "man damit rechnen muss, von seiner Familie und seinen Freunden, die noch Mitglieder sind, getrennt zu werden."

Denn ihr Nachwuchs stehe für Bijou an erster Stelle. Ihr sei es wichtig, sich voll und ganz auf ihre Rolle als Mama zu konzentrieren. "Sie konzentriert sich darauf, eine Mutter zu sein und ihre Zukunft zu sichern, egal was passiert", schilderte ein Insider gegenüber Us Weekly.

