"Das war's jetzt": Fans sind um Khloé Kardashian besorgt!

Ihre Follower sind in Sorge! Khloé Kardashian (39) teilte in den vergangenen Tagen immer wieder Aufnahmen von ihrem Shooting mit einem bekannten Magazin im Netz. Wie gewöhnlich präsentierte sich der Keeping up with the Kardashians-Star auf den Schnappschüssen supersexy und leicht bekleidet. Doch ein Bild der Fotoreihe fiel aus dem Raster. Khloé veröffentlichte nämlich auch ein tränenreiches Foto, das ihre Fans in Sorge versetzt!

Auf Instagram teilte die Schwester von Kim Kardashian (43) das besagte Bild. Zu der Aufnahme schrieb die Beauty: "Versprochen, das war's jetzt." Offenbar zielte das Model darauf ab, dass sie keine weiteren Fotos des Shootings teilen werde. Doch die Fans waren in der Kommentarspalte dennoch in hellen Aufruhr: "Warum hast du Tränen in den Augen? Was ist passiert?" Ein anderer Follower spekulierte, dass der Post etwas mit der Beziehung zu ihrem Ex Tristan Thompson (32) zu tun haben könnte: "Das war's mit Tristan, hoffe ich."

Jahrelang führten die Unternehmerin und der Basketball-Profi eine On-off-Beziehung, aus der zwei Kinder hervorgingen. 2021 trennte sich das Paar endgültig, da Tristan zum wiederholten Male fremd ging. Ihren Kindern zur Liebe versucht sich die Zweifachmama jedoch zusammenzureißen und ein gutes Verhältnis zu ihrem Kindesvater zu pflegen.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardahsian, TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, Januar 2024

