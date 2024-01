Lilibets Name: War die Queen wirklich sauer auf Prinz Harry?

Passte es Queen Elizabeth II. (✝96) tatsächlich nicht? 2019 wurde die damalige britische Regentin ein weiteres Mal Urgroßmutter. Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) begrüßten ihr zweites Kind – eine kleine Tochter – auf der Welt. Diese hört auf zwei besonders Namen: Lilibet Diana (2). Ersterer war der Kindheitsspitzname der britischen Monarchin. Doch dass die Sussexes ihr Kind nach ihr benannten, soll die Queen verärgert haben. Ein Royal-Experte glaubt nun mehr darüber zu wissen!

Auf X meldet sich nun ausgerechnet Omid Scobie zu den Gerüchten rund um Lilibets Name. Der selbsternannte Adelsexperte ist eigentlich eher bekannt dafür, gegen die Royals zu schießen. In seinem Statement verteidigt er die Queen aber: "Keine dieser Lilibet-Enthüllungen tut der verstorbenen Königin [...] einen Gefallen. Sie widersprechen nicht nur den Angaben, die der Palast in einer gemeinsam verfassten Biografie im Jahr 2022 gemacht hat, sondern stellen die Monarchin auch auf eine Weise dar, wie die Öffentlichkeit sie nicht kannte."

Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider gegenüber Daily Mail jedoch das Gegenteil. Laut der Quelle fragten Harry und Meghan die Queen nicht um Erlaubnis, ihren Spitznamen ihrer gemeinsamen Tochter als Namen geben zu dürfen. Deswegen soll Prinz Philips (✝99) Frau "so wütend wie nie zuvor" auf sie gewesen sein.

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, britischer Journalist

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juli 2018

