Tochter Lilibet nennen: Die Sussexes fragten die Queen nicht

Das missfiel der Queen (✝96)! Im Juni 2021 wurden Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) zum zweiten Mal Eltern. Eine kleine Tochter erblickte das Licht der Welt. Die Sussexes nannten sie Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (2). Der Vorname ihres Kindes war der Spitzname der verstorbenen Queen Elizabeth. Angeblich sei es als gut gemeinte Ehrung angedacht gewesen. Doch nun heißt es: Elizabeth war sauer darüber – denn Harry und Meghan fragten sie wegen des Namens nie!

Vor Lilibets Geburt sollen Harry und Meghan angeblich bei der Queen die Erlaubnis eingeholt haben, dass ihr Nachwuchs ihren Spitznamen als Namen tragen darf. Doch in dem bald erscheinenden Buch "Charles III: New King. New Court. The Inside Story" heißt es dazu, dass die Eheleute die damalige britische Monarchin diesbezüglich niemals aufgesucht und gefragt hätten. Deswegen soll Elizabeth "so wütend wie nie zu vor" auf Harry gewesen sein.

Im September 2022 verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Queen schlagartig – sodass sie am 8. September schließlich starb. Vor ihrem Ableben soll die Regentin mit Stress gekämpft haben – unter anderem soll Meghan sie beschäftigt haben. Laut TMZ habe "Meghan zu Elizabeths Lasten beigetragen".

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2010 auf Schloss Windsor

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Meghan

