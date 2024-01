"Love Island"-Star Chris hat Inés in Las Vegas geheiratet!

Chris ist unter der Haube! Durch die beliebte Datingshow Love Island war der Hamburger bekannt geworden – die große Liebe fand er da allerdings nicht. Wenige Monate nach dem Format wurde Chris dann eine Romanze mit Gerda Lewis (31) nachgesagt, doch auch aus diesem Flirt wurde nichts. Mit seiner Freundin Inés scheint er aber die Richtige gefunden zu haben: Seit über zwei Jahren sind die beiden ein Paar, im November vergangenen Jahres folgte die Verlobung. Und nun haben Chris und Inés geheiratet!

Die freudigen News verkünden die frisch Vermählten auf ihren Instagram-Accounts. "Bis dass der Tod uns scheidet", schreiben die beiden unter einer süßen Bilderreihe von ihrem Hochzeitstag. So strahlte Inés an ihrem großen Tag in einem weißen Minikleid und einem XXL-Schleier. Chris hingegen wählte einen klassischen Anzug. Das Jawort haben sich die beiden anscheinend in Las Vegas gegeben – ein Bild mit einer Imitation der Musiklegende Elvis Presley (✝42) durfte dementsprechend auch nicht fehlen.

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Ich freue mich so unendlich für euch beide. Schönstes Ehepaar der Welt!", schreibt ein Follower in den Kommentaren, während sich ein weiterer freut: "Ihr seid doch die Besten! Genießt die Zeit!" "Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben! Ein Traum!", kommentiert ein dritter User.

