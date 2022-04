Wie steht es um Gerda Lewis' Liebesleben? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist nun schon seit einer Weile solo unterwegs. Seitdem die Beziehung zu Melvin Pelzer (27) 2020 gescheitert war, konnte kein Mann das Herz der Ex-Bachelorette langfristig erobern. Die Beauty betonte aber auch immer wieder, dass sie auch als Single glücklich ist. Nun bemerkten aufmerksame Follower jedoch, dass Gerda im Netz mit Chris Jebens turtelt – läuft da etwa was?

Auf Instagram markierten die beiden Reality-TV-Stars ihre Beiträge nicht nur mit Likes – sie hinterließen sogar schon mehrfach süße Kommentare unter den Posts des anderen. Dabei wählten Gerda und Chris unter anderem ziemlich eindeutige Emojis aus: Sowohl die Influencerin als auch der Love Island-Hottie kommentierten die Beiträge mit Herz-Emojis. Zudem verriet die Beauty ihren Fans zuletzt, kommendes Wochenende nach Hamburg zu reisen – dort wohnt auch Chris...

Ob sich zwischen den TV-Bekanntheiten etwa eine Romanze anbahnt? Zumindest weiß Gerda schon ganz genau, wie ihr Traummann sein muss. "Er sollte mich verstehen und akzeptieren wie ich bin", verriet sie vor wenigen Tagen im Netz. Ob diese Eigenschaften auch auf Chris zutreffen, wird sich wohl zeigen.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / chris_cjay_ Chris Jebens, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Dezember 2021

