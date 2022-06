Was ist dran an den Gerüchten um Gerda Lewis (29) und Chris Jebens? Ende April hatte die Beauty ein Video geteilt, in dem sie den ehemaligen Love Island-Kandidaten küsst. Den Clip löschte sie zwar schnell wieder, aber die Fans spekulieren seitdem. Immer wieder wurden die zwei beim gemeinsamen Feiern gesichtet – und nicht wenige gehen davon aus, dass sich eine Liaison anbahnt. Jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass Gerda und Chris zusammen Urlaub machen!

Auf Instagram teilten die beiden nun nämlich nahezu identische Eindrücke aus einem kleinen Ort am Gardasee. Auf einigen Bildern in Chris' Story ist zudem Gerdas Top zu erahnen. Auch die malerischen Kulissen, die die beiden von ihrem Italien-Trip posten, ähneln sich enorm. Sind Gerda und Chris etwa auf einen Liebesurlaub in die Alpenausläufer aufgebrochen?

Was ihre vermeintliche Romanze angeht, hüllen sich die zwei bislang jedenfalls in Schweigen. Dabei tauchen seit Wochen immer wieder Indizien auf, die nahelegen, dass sich Gerda und Chris nähergekommen sind. Doch auch ein Knutschfoto in der vergangenen Woche ließen sie unkommentiert.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis' Eindrücke aus dem Italien-Urlaub

Instagram / chris_cjay_ Chris Jebens im Italien-Urlaub

Instagram / pini_colada_ Chris Jebens und Gerda Lewis im Juni 2022

