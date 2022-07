Gerda Lewis offen: Das geht wirklich mit "Love Island"-Chris

Über Gerda Lewis' (29) Liebesleben wird gerade sehr viel spekuliert! Bereits seit Monaten heizt die Influencerin die Gerüchte an, zwischen ihr und dem Love Island-Boy Chris Jebens könnte mehr gehen. Nachdem sie schon im April wohl versehentlich ein Video teilte, in dem sie sich küssen, fuhren die beiden im vergangenen Monat gemeinsam in den Urlaub nach Italien. Aber sind Gerda und Chris jetzt offiziell ein Paar? Promiflash hat mal bei der Ex-Bachelorette nachgehakt...

"Ich bin Single. Chris und ich verstehen uns gut – freundschaftlich", stellte Gerda im Promiflash-Interview auf der Premiere zu "The Gray Man" klar. Eine zukünftige Liaison mit dem Hottie will die 29-Jährige aber offensichtlich auch nicht ganz ausschließen. "Was sich daraus ergibt, das wird man dann sehen", hielt sie sich eine gemeinsame Zukunft offen.

Wahrscheinlich werden die TV-Bekanntheiten in den nächsten Monaten aber noch intensiver Zeit miteinander vergingen. Gerda hat nämlich angekündigt, vorübergehend von ihrer Heimatstadt Köln nach Hamburg zu ziehen – dort wohnt auch Chris. "In Hamburg durfte ich unglaublich liebe Menschen kennenlernen. Ich liebe die Stadt", hatte die Beauty bedeutungsschwer erklärt.

Instagram / chris_cjay_ Gerda Lewis und Chris Jebens im April 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / pini_colada_ Chris Jebens und Gerda Lewis im Juni 2022

