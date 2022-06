Gerda Lewis (29) und Chris Jebens können offenbar nicht die Finger voneinander lassen! Bereits im April wurden erste Liebesgerüchte um die einstige Bachelorette und den Ex-Love Island-Kandidaten laut – Fans brachten die beiden im Netz immer wieder miteinander in Verbindung. Vor allem ein Kussvideo der beiden heizte die Gerüchte um eine Liaison an – das löschte die Beauty jedoch wenig später. Im Netz ließen sich Gerda und Chris nun erneut knutschend ablichten!

Auf Instagram ist ein weiteres Bild aufgetaucht, das die 29-Jährige erneut total innig mit dem einstigen Kuppelshow-Kandidaten zeigt. Dabei lehnt sich Gerda liebevoll zurück in den Arm von Chris und gibt dem Blondschopf einen ordentlichen Schmatzer auf den Mund. Der Schnappschuss, der auf einer Party in Hamburg aufgenommen wurde, wurde von einer Bekannten von Gerda im Netz geteilt.

Ob Gerdas neue Flamme etwa der Grund für ihren Umzug nach Hamburg ist? Immerhin gab die Influencerin erst vor wenigen Tagen bekannt, dass sie sich schon bald in ein neues Abenteuer stürzen und ihren Wohnsitz für drei Monate in die Hansestadt verlegen möchte. Auch Chris ist dort zu Hause.

Instagram / pini_colada_ Chris Jebens und Gerda Lewis im Juni 2022

Instagram / chris_cjay_ Chris Jebens, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juni 2022

