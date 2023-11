Ein Jahr nach Gerda-Flirt: "Love Island"-Chris ist verlobt!

Bei Chris läuten wohl bald die Hochzeitsglocken! Der Hamburger hatte im vergangenen Jahr in der Love Island-Frühjahrsstaffel nach der großen Liebe gesucht – allerdings ohne Erfolg. Wenige Monate später wurde ihm ein Flirt mit Gerda Lewis (30) nachgesagt. Doch auch daraus wurde nichts. Seit über einem Jahr ist Chris jedoch glücklich an seine Freundin Inés vergeben. Jetzt hat er ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht!

Auf Instagram veröffentlichte der einstige Flirtshow-Teilnehmer eine Reihe von Bildern, auf denen unter anderem sein Kniefall und der Verlobungsring seiner Liebsten zu sehen sind. "Ich würde dich in hundert Leben wählen, in hundert Welten, in jeder Version der Realität, ich würde dich finden und ich würde dich wählen", schrieb er dazu. Sie seien füreinander beste Freunde, Seelenverwandte und die Liebe des Lebens.

Über diese Neuigkeiten freuen sich auch einige Promis. In der Kommentarspalte hinterließen unter anderem Jade Übach (29) oder Henrik Stoltenberg ihre Glückwünsche. Samantha Abdul (33) schwärmte: "Oh mein Gott, Glückwunsch. Auf die Liebe."

Instagram / chris_cjay_ Gerda Lewis und Chris Jebens im April 2022

Instagram / chris_cjay_ Chris Jebens und seine neue Freundin Ines Mariposa

Instagram / iaminesmariposa Chris Jebens neue Freundin Ines Mariposa

