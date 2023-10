Zum Geburtstag: Drakes Sohn veröffentlicht ersten Rap-Song

Drake (36) ist ein stolzer Papa. Mit der französischen Künstlerin Sophie Brussaux (34) hat der Rapper seinen Sohn Adonis. Und dieser scheint sich bereits eine Menge von seinem Vater abgeschaut zu haben. Vergangenes Jahr hatte sein Spross an Papas Geburtstag ein Lied für ihn geträllert und sogar ein paar eigene Zeilen dazugedichtet. Nun scheint Adonis endgültig in Papas Fußstapfen zu treten: Drake feiert die erste eigene Rap-Single seines Sohnes.

Bei Instagram teilt der stolze Papa das Musikvideo des Geburtstagskindes. Darin rappt Adonis nicht nur fast genauso gut wie sein Vater, sondern beweist auch, dass er ein richtig guter Breakdancer ist. Zusammen mit einer Gruppe Freunde präsentiert er seinen ersten eigenen Song "My Man" in der Sporthalle und im Klassenzimmer. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn" schreibt Drake unter den Songrelease und promotet den Clip begeistert. Einen Gastauftritt hat der "One Dance"-Interpret natürlich auch.

Die Musik scheint aber nicht die einzige Karriere zu sein, die sich Adonis aufbaut. Anfang Oktober gab er nämlich sein Debüt als Designer. Er durfte das Cover zu Drakes neuer Single "8AM In Charlotte" gestalten. Auf seinem Kanal zeigte er stolz das Werk seines Sohnes und fragte den Sechsjährigen: "Adonis, erzähl mir von deinem wunderschönen Kunstwerk, das du mir verkauft hast."

