Nach Bauch-OP: Fans wünschen Prinzessin Kate gute Besserung

Prinzessin Kate (42) darf sich über große Unterstützung freuen. Die Frau von Prinz William (41) musste sich am Dienstag einem geplanten Eingriff am Bauch unterziehen und liegt seitdem im Krankenhaus. Die Operation sei erfolgreich verlaufen. Dennoch dürfe sie die Klinik voraussichtlich erst in zehn bis 14 Tagen verlassen. Die Rückkehr zu ihren royalen Pflichten sei sogar erst nach Ostern möglich. Die lieben Nachrichten ihrer Fans dürften Kate aber sicherlich ein wenig aufmuntern.

Unter dem Instagram-Post, in dem Kates OP publik gemacht wurde, äußern viele Fans ihre Sorgen. Sie überschütten die dreifache Mutter aber auch mit Genesungswünschen. "Ich wünsche der Prinzessin von Wales eine sehr schnelle Genesung. Aber es macht mich glücklich, zu wissen, dass sie von ihrer Familie und guten Menschen umgeben ist, die ihr wichtig sind und sich um sie sorgen. Sie verdient all die Liebe", schreibt ein Follower. Ein anderer kommentiert: "Ich wünsche ihr alles Gute. Wir werden auf sie warten."

Warum genau Kate operiert werden musste, ist unklar. Eine Userin vermutet jedoch, dass es keine Kleinigkeit gewesen sein wird: "Als chirurgische Krankenschwester weiß ich, dass dies ein sehr ernsthafter medizinischer Eingriff gewesen sein muss. Ich hoffe auf eine vollständige Genesung."

Getty Images Prinzessin Kate am 25. Dezember 2023 in Sandringham

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

