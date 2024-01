So reagiert Felix von Jascheroff auf sein erstes Enkelkind

Mit 40 Jahren schon Großvater! Seit 2001 steht Felix von Jascheroff (41) als GZSZ-John Bachmann vor der Kamera. Am Set lernte der Schauspieler seine damalige Freundin und spätere Ehefrau Franziska Dilger (47) kennen. 2005 wurde er dann erstmals Vater. Mittlerweile ist Tochter Fiona 19 Jahre alt und vor Kurzem selber Mutter geworden. Jetzt erzählt Felix, wie er sich als junger Opa fühlt!

In dem Moment, als er von der Schwangerschaft und seinem zukünftigen Enkel erfuhr, verspürte der Schauspieler eine Mischung aus Begeisterung und einem "Oje, so alt bin ich doch noch gar nicht?!", erzählt er im Interview mit RTL. Aber selbstverständlich habe er sich für Fiona gefreut. Es sei ein "wunderschönes Gefühl", dass seine Familie nun ein kleines bisschen gewachsen sei, obwohl das eigentlich "noch nicht geplant" war. Ebenso wunderbar fühle es sich an, wenn Felix seinen Enkel auf dem Arm hat. "Das macht wirklich etwas mit einem. [...] Einfach unbeschreiblich. Sehr bewegend", schwärmt der 41-Jährige.

Kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp am kommenden Freitag machte der Berliner eine weitere freudige Nachricht bekannt: Er und seine Freundin Alexandra Sophie haben sich verlobt! Auf Instagram postete das Paar einen Schnappschuss, auf dem Felix seine Alexandra trägt und diese total stolz ihren Verlobungsring in die Kamera hält.

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

AEDT Felix von Jascheroff und seine Freundin Alexandra im Febraur 2023 bei der Berlinale

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff mit seiner Verlobten Alexandra

