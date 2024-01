Vor OP am Bauch: Prinzessin Kate ließ sich nichts anmerken!

Sie lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen! Vor wenigen Stunden hatte das britische Königshaus besorgniserregende Nachrichten verkündet: Prinzessin Kate (42) musste vor wenigen Tagen wegen einer geplanten Bauchoperation ins Krankenhaus eingeliefert werden. Für ihre Fans kamen die Neuigkeiten wie aus dem Nichts. Die schockierten Reaktionen sind aber auch gar nicht weiter verwunderlich: Denn vor der OP ließ sich Kate nichts anmerken!

An Weihnachten wurde die 42-Jährige zum letzten Mal in der Öffentlichkeit gesichtet. Wie auf den Schnappschüssen zu sehen ist, erfüllte Kate dabei noch tapfer ihre royalen Pflichten: Am 25. Dezember nahm sie ausgelassen mit ihrem Mann William und ihren drei Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis (5) am traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham teil – und strahlte in ihrem königsblauen Look nur so um die Wette.

Wie der königliche Palast auf Instagram mitgeteilt hatte, werde Kate bis Ostern der Öffentlichkeit fernbleiben, um sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren zu können. Weitere Infos wollte die Familie bislang aber noch nicht verraten: "Der Kensington Palast wird nur dann Updates zu ihrer Königlichen Hoheit geben, wenn es wichtige neue Informationen gibt."

