Während Prinzessin Kates Bauch-OP: Wo waren ihre Kinder?

Die Sorge um Prinzessin Kate (42) ist weiterhin groß! Wie vor wenigen Stunden bekannt wurde, musste sich die Frau von Prinz William (41) einem geplanten Eingriff am Bauch unterziehen. Seitdem liegt die Royal im Krankenhaus. Was genau Kate fehlt, ist bislang nicht bekannt – jedoch verkündete der Palast bereits, dass sie die kommenden zehn bis 14 Tage in der Klinik verbringen müsse und erst nach Ostern ihren royalen Pflichten wieder nachkommen würde. Doch wo waren William und Kates Kinder während der OP?

Das verrät jetzt ein Insider in einem Interview mit The Sun. Demnach sollen Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) während des Eingriffs die Schule besucht haben, um alles "so normal wie möglich" zu machen. Auch in den kommenden Wochen soll für den royalen Nachwuchs alles seinen gewohnten Gang gehen.

Für die Fans des britischen Königshauses kam die Nachricht von Kates OP sehr überraschend, denn vor dem Eingriff ließ sich die 42-Jährige nichts anmerken: Anlässlich des traditionellen Weihnachtsspazierganges der Royal-Family wurde Kate zum letzten Mal in der Öffentlichkeit gesehen – dabei wirkte sie stets ausgelassen und strahlte mit ihren Liebsten um die Wette.

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2023

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate am 25. Dezember 2023 in Sandringham

