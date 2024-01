Datinggerüchte: Sind Tate McRae und The Kid Laroi ein Paar?

Um diese zwei jungen Musiker ranken sich neuerdings Datinggerüchte. Tate McRae (20) schaffte 2023 mit ihrem Song "Greedy", der auf Social Media viral ging, den internationalen Durchbruch. The Kid Laroi (20) ist bekannt durch seinen Hit "Stay" mit Justin Bieber (29). Im vergangenen Jahr soll er sich von seiner Langzeitfreundin Katarina Deme getrennt haben. Hat es zwischen den Newcomern gefunkt? Tate und Laroi wurden immer wieder Seite an Seite gesichtet!

Anfang des Monats gönnten die beiden sich eine Auszeit in Mexiko und wurden dabei gefilmt, wie sie gemeinsam tanzten – wie People berichtet. Tate postete einige Eindrücke des Trips im Netz, unter anderem auch ein Bild in einem Hemd, das dem Rapper gehören soll. Zurück in Los Angeles, der Wahlheimat der Turteltauben, trafen sie sich angeblich zum romantischen Dinner in einem Restaurant.

Von ihrem Ex, Eishockeyspieler Cole Sillinger, soll sich die Sängerin vor knapp einem Jahr getrennt haben. Ihre vergangenen Beziehungen seien starke Motivation für ihr Album "Think Later" gewesen. "Ich habe mich so sehr verliebt, aber ich habe auch sehr unangenehme Erfahrungen gemacht [...]. So ist das Album entstanden", erklärte Tate der Vogue.

Instagram / tatemcrae Tate McRae in Mexiko, Januar 2024

Getty Images The Kid Laroi, Sänger

Getty Images Tate McRae, Sängerin

