"Schleudertrauma": Tate McRae verletzte sich beim Dreh

Tate McRae (21) sorgt mit ihrem neuen Musikvideo zur Single "Revolving Door" für Aufsehen – doch der Dreh hinter den Kulissen war alles andere als ein Spaziergang. In der The Capital Evening Show with Jimmy Hill verrät die Sängerin, dass sie einige schmerzhafte Verletzungen davongetragen habe. "Das war das erste Mal, dass ich wirklich in High Heels getanzt habe", erklärt sie und beschreibt die elf Stunden langen Aufnahmen als körperlich extrem anstrengend. Blasen, blaue Flecke und sogar ein Schleudertrauma am nächsten Tag waren die Folgen der anspruchsvollen Choreografie.

Die Dreharbeiten fanden unter der Regie von Aerin Moreno statt und zeigen Tate in enger Tanzkleidung, wie sie mit einer Kombination aus Eleganz und Energie beeindruckt – alles auf hohen Schuhen. Besonders die dramatischen Haarbewegungen, ihre sogenannte "Hair-ography", forderten ihren Tribut. "Ich dachte wirklich, ich hätte eine Gehirnerschütterung", so Tate weiter. Auch die emotionalen Elemente des Videos, wie die Szene, in der die Sängerin in Tränen ausbricht, sorgen für Aufmerksamkeit. Der Song aus ihrem dritten Studioalbum "So Close To What", das am 21. Februar veröffentlicht wurde, thematisiert laut Tate den Schmerz und die Anziehungskraft einer komplizierten Beziehung.

Die 21-jährige Kanadierin, die durch Hits wie "You Broke Me First" berühmt wurde, ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Tanzskills und hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig ihr die Verbindung zwischen Tanz und Musik ist. Schon in jungen Jahren nahm sie an Tanzwettbewerben teil, bevor sie mit ihrer Musikkarriere durchstartete. Mit ihrer aktuellen "Miss Possessive Tour" bringt sie nicht nur die Songs ihres neuen Albums auf die Bühne, sondern auch ihre Leidenschaft für beeindruckende Performances. Fans bewundern nicht nur ihr Talent, sondern auch ihren Einsatz, sich für jedes Projekt voll und ganz aufzuopfern – eine Eigenschaft, die sie in der internationalen Musikszene einzigartig macht.

Getty Images Tate McRae bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Getty Images Tate McRae, Sängerin

