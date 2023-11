Bestätigt The Kid Laroi damit etwa wieder Single zu sein?

The Kid Laroi (20) versucht sein Liebesleben hinter verschlossenen Türen zu halten. Der Rapper geht bereits seit Jahren mit Katarina Deme durchs Leben und schmiedete bereits Hochzeitspläne mit ihr. Diese sollen aber mittlerweile auf Eis liegen: Seit einem halben Jahr kursieren Gerüchte, dass es zwischen den beiden kriseln soll und sie mittlerweile auch schon kein Paar mehr sind. In einem Interview wirkt es nun so, als wäre The Kid Laroi tatsächlich Single.

Charlton Kenneth Jeffrey Howard, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, zeigt sich in einem Interview in der "The Kyle an Jackie O Show"-Radiosendung sehr verschlossen, was sein Liebesleben anbelangt. So fragt ihn die Moderatorin, ob er wieder Single sei und wünscht ihm viel Kraft wegen der Trennung. Der "Stay"-Interpret streitet das aber gar nicht ab, sondern beendet das Thema schlicht und einfach, indem er sich nur für ihre Worte bedankt. Daraufhin wurde er gefragt, ob er Sex mit seinen Fans habe, da viel darüber spekuliert wurde. "Nein, nein", antwortet er kurz angebunden und lacht.

Vor Kurzem teilte The Kid Laroi allerdings einen kryptischen Post, der als Trennung von Katarina interpretiert wurde. "Es tut mir leid, dass ich ein bisschen still war. Ich habe in letzter Zeit eine Menge durchgemacht", schrieb er in seiner Instagram-Story und merkte an: "Mir geht es gut, aber ich brauchte einfach etwas Abstand, um meine Gefühle zu verarbeiten und [an meiner Musik] zu arbeiten."

Getty Images Katarina Deme und The Kid Laroi

Getty Images The Kid Laroi im April 2023

Getty Images The Kid Laroi im September 2023

