Konzert-Drama: Tate McRae ließ Fans mit VIP-Tickets hängen

Am Sonntagabend wurde das Konzert der kanadischen Sängerin Tate McRae (21) in Brisbane zu einem enttäuschenden Erlebnis für viele ihrer Fans. Die kanadische Künstlerin, bekannt durch Hits wie "Greedy" und "You Broke Me First", sollte im Riverstage, einer Open-Air-Bühne, auftreten. Doch ein plötzliches schweres Gewitter zwang die Veranstalter dazu, das Gelände zu evakuieren, was bei den wartenden Fans für Chaos und Verwirrung sorgte. Wie Daily Mail berichtet, hatten viele von ihnen über 450 Euro für VIP-Tickets bezahlt und stundenlang angestanden, um die besten Plätze zu ergattern, nur um kurz darauf in der letzten Reihe zu stehen.

Ein betroffener Fan namens Courtney teilte die frustrierende Erfahrung auf TikTok. Sie berichtete, dass sie über 30 Stunden gewartet habe, nur um dann durch die chaotische Evakuierung ihren hart erkämpften Platz in der vordersten Reihe zu verlieren. "Als sie uns sagten, dass wir das Gelände verlassen müssen, brach eine ganze Reihe von Menschen in Tränen aus", erzählte sie. Nach dem Sturm durften die Besucher zwar zurückkehren, aber Courtney beklagte: "Als wir zurückkamen, waren die VIP-Bereiche mit Inhabern von regulären Tickets gefüllt. Unsere VIP-Erfahrung wurde komplett zunichtegemacht." Viele andere Fans äußerten ähnliche Beschwerden über die Organisation und das Verhalten des Sicherheitspersonals. In der Kommentarspalte auf TikTok teilten sie ihre Enttäuschung: "Ich hatte es zum ersten Mal in die vorderste Reihe geschafft, nur um nach der Evakuierung nach hinten gedrängt zu werden. Habe die ganze Zeit geweint", schrieb ein weiterer enttäuschter Fan mit VIP-Ticket.

Während des gesamten Chaos bemühte sich Tate, ihre Fans über die sozialen Medien auf dem Laufenden zu halten. Sie postete in ihren Instagram-Stories Updates und forderte ihre Anhänger auf, Schutz zu suchen: "Das Gewitter ist zu nah dran, Brisbane. Bleibt in Sicherheit." Tate, die seit einigen Monaten offiziell mit Rapper The Kid Laroi (21) liiert ist, betont oft, wie viel ihr ihre Fans bedeuten, und interagiert regelmäßig mit ihnen auf sozialen Medien. Der Vorfall in Brisbane zeigt, wie sehr sie bemüht ist, auch bei widrigen Umständen eine Verbindung zu ihren Fans zu halten und ihre Sicherheit an erste Stelle zu setzen. Zu der großen Enttäuschung der VIP-Ticket-Besitzer hat sich die Sängerin bisher jedoch nicht geäußert.

Getty Images Tate McRae bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Getty Images Tate McRae und The Kid Laroi

