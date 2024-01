Geht da wirklich was mit Cora? Oliver Pocher meldet sich!

Oliver Pocher (45) nimmt es gelassen! In den vergangenen Monaten stand der Komiker immer wieder in den Schlagzeilen. Nachdem bekannt wurde, dass die Ehe mit seiner Frau Amira (31) Geschichte ist, ließ er im Netz kaum eine Gelegenheit aus, um gegen sie zu schießen. Doch nun heißt es, dass er sich mit einer anderen Frau tröstet: Olli soll etwas mit Cora Schumacher (47) am Laufen haben. Angeblich bandeln sie bereits seit Oktober miteinander an. Nun reagiert der Comedian auf die Gerüchte.

In seiner Instagram-Story meldet Oliver sich zu den Flirt-Spekulationen. "Fehler! Ich habe eine heimliche Affäre mit Ralf Schumacher. Nicht verwechseln", schreibt er zu der Schlagzeile, dass er und Cora eine heimliche Affäre miteinander hätten. Spekulationen um seine Person nimmt der 45-Jährige augenscheinlich wie immer mit Humor.

Ein Insider behauptete bereits, mehr über die angebliche Liaison der beiden zu wissen. Demnach sollen die Dschungelcamp-Kandidatin und der Comedian viel Spaß miteinander haben und einander guttun. Laut Bild habe Cora den Flirt mit Olli bereits bestätigt.

